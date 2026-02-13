Aile üyeleri tarafından hedef alındı: 3 yılda 3 kez silahlı saldırıya uğradı

"Oğlumu yoklukla, zorlukla büyüttüm. Öldürülsün diye mi büyüttüm, bana layık olan bu muydu? Beni bu yaşımda sürüm sürüm süründürdüler, Allah’larından bulsunlar. Benim daha umudum yok. Daha önceki bir olayı da camdan izlemiştim, peş peşe iki motosiklet gelip oğlumun etrafını sardılar. Zaten oğlumu vurduklarında perişan oldum, insan el olsa yine de acırdı. Benim Erdal Ölmez diye bir oğlum daha vardı, Ali Ölmez onu da öldürttü"