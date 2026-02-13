Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
‘Can güvenliğim yok’ dedikten 10 gün sonra öldürüldüğü ortya çıktı: Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar

‘Can güvenliğim yok’ dedikten 10 gün sonra öldürüldüğü ortya çıktı: Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar

12:4013/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Eşi tarafından katledilen Sinem Somun cinayetinde yeni gelişmeler
Eşi tarafından katledilen Sinem Somun cinayetinde yeni gelişmeler

Trabzon’da boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürülen gemi kaptanı adayı Sinem Somun’un, cinayetten 10 gün önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Somun, dilekçesinde eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini, hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymadığını ve eve gelerek kararı ihlal ettiğini belirterek can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti. Olayla ilgili tutuklanan Ali Eren Somun’un babasının da cinayetten önce genç kadının ailesini telefonla aradığı öne sürüldü. Baba Somun’un görüşmede, “Artık oğlumu engelleyemiyorum, sizi uyarıyorum. Bu saatten sonra torununuzun başına geleceklerden mesul değilim” dediği iddia edildi.

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan bekçi tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da toprağa verildi.

Ormanda yakalandı

Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Ali Eren Somun hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kabir nakli için mektup yazmış

Cep telefonu incelemesinde olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı görsel bulunduğu tespit edilen Ali Eren Somun, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden, öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdi. Mektupta; Ali Eren Somun'un, eşinin cenazesinin defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'da toprağa vermek istediğini söylediği öğrenildi.

Öldürülmeden 10 gün önce suç duyurusunda bulunmuş

Sinem Somun’un, öldüğü olaydan 10 gün önce Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda,
"Instagram'dan 'Türkiye'de 102 günde 132 kadın öldürüldü' paylaşımı yapmam üzerine eşim ‘133’ şeklinde paylaşım yaparak beni öldürmekle tehdit etti. İlk ifademde anlattığım olaylarla ilgili olarak eşim hakkında 1 ay kadar uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararına rağmen eşim bu karara uymadı ve eve gelerek kararı ihlal etti. Eşim beni öldürmekle tehdit etti. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Ben gerekli tedbirleri alıyorum ancak beni koruması için koruma talebim de vardır"
dediği ortaya çıktı.
Ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak olan tutuklu Ali Somun’un babası Sacit Somun’un da olaydan 14 gün önce Sinem Somun’un dedesini cep telefonuyla arayarak,
"Torununuzun ayağını Beşikdüzü’nden kesin, torununuzu buradan gönderin. Ben artık oğlumu engelleyemiyorum, sizi uyarıyorum. Bu saatten sonra torununuzun başına geleceklerden ben mesul değilim"
dediği öne sürüldü.

Eşinin ailesini arayarak tehdit ettiği öğrenildi

Öte yandan bugün hakkında açılan davada ilk kez hakim karşına çıkacak olan Ali Eren Somun’un, 28 Haziran 2025'te eşinin ailesini telefonla arayarak,
“Torununu boşayacağım, düğündeki altınlar dahil size hiçbir şey bırakmayacağım, Ali Eren Somun'un kim olduğunu size göstereceğim. Hiç kimseden korkum yok, size savaş açacağım”
diye tehdit ettiği iddia edildi.

Sinem'in ailesinin, telefon görüşmeleri sonrası tutuklu sanık ile babası hakkında jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi.




#Sinem Somun
#cinayet
#Trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2026! TOKİ BALIKESİR 500 bin kura sonuçları açıklandı mı? İşte Balıkesir asil ve yedek liste