‘Can güvenliğim yok’ dedikten 10 gün sonra öldürüldüğü ortya çıktı: Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar

"Instagram'dan 'Türkiye'de 102 günde 132 kadın öldürüldü' paylaşımı yapmam üzerine eşim ‘133’ şeklinde paylaşım yaparak beni öldürmekle tehdit etti. İlk ifademde anlattığım olaylarla ilgili olarak eşim hakkında 1 ay kadar uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararına rağmen eşim bu karara uymadı ve eve gelerek kararı ihlal etti. Eşim beni öldürmekle tehdit etti. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Ben gerekli tedbirleri alıyorum ancak beni koruması için koruma talebim de vardır"