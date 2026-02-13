‘Can güvenliğim yok’ dedikten 10 gün sonra öldürüldüğü ortya çıktı: Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar

Trabzon’da boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürülen gemi kaptanı adayı Sinem Somun’un, cinayetten 10 gün önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Somun, dilekçesinde eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini, hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymadığını ve eve gelerek kararı ihlal ettiğini belirterek can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti. Olayla ilgili tutuklanan Ali Eren Somun’un babasının da cinayetten önce genç kadının ailesini telefonla aradığı öne sürüldü. Baba Somun’un görüşmede, “Artık oğlumu engelleyemiyorum, sizi uyarıyorum. Bu saatten sonra torununuzun başına geleceklerden mesul değilim” dediği iddia edildi.
Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan bekçi tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da toprağa verildi.
Ormanda yakalandı
Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Ali Eren Somun hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Kabir nakli için mektup yazmış
Cep telefonu incelemesinde olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı görsel bulunduğu tespit edilen Ali Eren Somun, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden, öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdi. Mektupta; Ali Eren Somun'un, eşinin cenazesinin defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'da toprağa vermek istediğini söylediği öğrenildi.
Öldürülmeden 10 gün önce suç duyurusunda bulunmuş
Eşinin ailesini arayarak tehdit ettiği öğrenildi
Sinem'in ailesinin, telefon görüşmeleri sonrası tutuklu sanık ile babası hakkında jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi.