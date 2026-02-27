Yeni Şafak
Ordu'da eğitime 'kar' tatili

09:4427/02/2026, Cuma
Orduda eğitime ara verildi
Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ilçede her derecedeki okullar ile 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.



