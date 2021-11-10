Gündem Eren Kış-1 121 timlebaşladı
ŞIRNAK

Eren Kış-1 121 timle başladı

Şırnak’ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı. Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 121 timde 1550 personel yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eren Kış-1 121 timle başladı
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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Operasyonları, kararlı şekilde devam ediyor. Şırnak’ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde Bestler-Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 121 timde 1550 personelin görev aldığı bilgisini verdi.

Operasyonda dün 2 terörist ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından “Eren’e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda 2 terörist ölü ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum” paylaşımını yaptı. Ayrıca; Irak’ın kuzeyinde de TSK ve MİT’in ortak operasyonunda 4 terörist hava harekatıyla vuruldu.

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu'nda 2 terörist ölü ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Soylu: Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu'nda 2 terörist ölü ele geçirildi
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