​Eren Kış-1 121 timle başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Operasyonları, kararlı şekilde devam ediyor. Şırnak’ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde Bestler-Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 121 timde 1550 personelin görev aldığı bilgisini verdi.

Operasyonda dün 2 terörist ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından “Eren’e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda 2 terörist ölü ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum” paylaşımını yaptı. Ayrıca; Irak’ın kuzeyinde de TSK ve MİT’in ortak operasyonunda 4 terörist hava harekatıyla vuruldu.



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