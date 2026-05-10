Esenyurt’ta 6 katlı plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde bulunan 6 katlı plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikanın 5'inci ve 6'ncı katından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.