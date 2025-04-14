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Esenyurt'un bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
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