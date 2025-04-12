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Avcılar'da doğal gaz bomba gibi patladı: Dört katlı binada yangın çıktı

Avcılar'da doğal gaz bomba gibi patladı: Dört katlı binada yangın çıktı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:0212/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Avcılar
Avcılar

Avcılar Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde, dört katlı bir binanın önünde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.



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