Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu satıyorlardı: Polis ekipleri baskın yaptı

'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu satıyorlardı: Polis ekipleri baskın yaptı

16:189/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı.
Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Esenler'de polis ekipleri, çiğ köfte dükkanında 'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu satıldığını belirledi. Dükkana operasyon düzenleyen ekipler iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen K.Ş. tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekipleri, bir çiğ köfteciyi takibe aldı. İş yeri sahibi K.Ş.'nin müşterilere 'Papatya yaprağı var mı' şeklinde şifreli ifadelerle uyuşturucu sattığı tespit edildi. Ekipler fiziki takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. K.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.






#esenyurt
#uyuşturucu
#baskın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tokat’ta yarın okullar tatil mi?