Eşi tarafından öldürülmüştü: Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir kadındı.

Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi’ndeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu’nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K., eşi Gülsüm K.’nin çalıştığı okula gitti. Okul bahçesinde karşılaşan boşanma aşamasındaki çift tartışmaya başladı. M.K. (33), yanında getirdiği bıçakla ayrı yaşadığı eşi Gülsüm K.’ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini defalarca bıçaklayan M.K. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Nafız Körez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Kaçan eş polis, kaçan M.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.’nın komşuları ise olayı ve Gülsüm K.’yi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

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Eşi tarafından öldürülmüştü: Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir kadındı

“Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı”

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülsüm K.’yi yaklaşık beş yıldır tanıdığını ve çok iyi bir insan olduğunu kaydeden komşusu Satı Karaman, “Gece 03.00 sıralarında geldi. Tıkırtıya uyandım, polisler bu saatte gelmez dedim. Kalktım cama çıktım, cama çıkmam ile onun yukarıdan aşağı atladığını gördüm. Belini tutuyordu, yamularak kaçıyordu. Eşime, geldi kaçıyor dedim, o arada polisler geldi zaten. O da yukarı mahalleye doğru kaçtı. Çok iyi bir insandı. Melek gibi bir insandı. Evi de o geçindiriyordu zaten kocası çalışmadığı için bunlar oldu. Çok iyi bir insandır. Beş yıldır tanışırız biz. İki akşam öncesinde bizdeydi. ‘O bana zarar vermez yenge’ dedi. Ben de dedim ki ‘kızım kafanda bitirdiysen çok da durma’ dedim. Bir kızı bir oğlu var. Kızı üç yaşında oğlu da zannedersem 5’inci sınıfa gidiyor. Çok çok iyi bir insandı. Yani çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı” şeklinde konuştu.

“5 yıldır bizim kiracımızdı ve 5 yıldır herhangi bir sıkıntıları yoktu”

Çiftin beş yıldır kiracıları olduğunu ve bu süre zarfında hiçbir kavga yaşamadıklarını belirten ev sahibi Sercan Erdem, “5 yıldır bizim kiracımızdı ve 5 yıldır herhangi bir sıkıntıları yoktu. Pandemi döneminde eşi işşsiz kaldı. Kiralarında falan gecikmeler oluyordu ama idare ediyorduk. Bir sıkıntıları yoktu ama. Onlar dövüş, kavga falan da yapmıyorlardı. Eşine şiddet gösteren biri falan değildi. Sonrasında birkaç olaylar olmuş 2-3 ay uzaklaştırma falan aldı. Hatta bana ‘boşanacağız’ falan dedi. Ben rahmetli ile konuşuyordum, eşi ile de kirayı almaya geldiğimde ‘merhaba merhaba’ şeklinde sohbetimiz vardı. Binada kimse ile samimi değildi. İçine kapanık biriydi. Dün 16.00 sıralarında okula gitmiş. Yanında bıçak götürmüş ve eşine arkadan saldırmış, 11 bıçak darbesi alan kadın olay yerinde ölmüş zaten. Gece 03.00’de gelmiş buraya çatıdan çıkmış, komşular görmüş, polisi aramışlar. Borulardan tırmanarak beşinci kata kadar tırmanmış. Sonra oradan eve girmiş bir şeyler yemiş üstünü falan değiştirmiş. Ondan sonra komşular görünce polisi söylemiş, o da fark edince buradan atlamış kaçmış. Şuan bildiklerimiz bunlar” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 12 Olay, 16 Şubat günü sabah saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesindeki Erikliman köyünde meydana geldi. <br><br>EVDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR<br><br>16 yaşındaki Sıla Şentürk, Ankara'dan gelen eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek (21) ile tartıştı. BOĞAZINI KESTİ<br><br>Gökçek, mutfaktan aldığı bıçakla Sıla Şentürk’ün boğazını kesti. <br><br>Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. BABAANNE YARDIM İSTEDİ<br><br>Olay sırasında genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu öğrenildi.<br><br>Evde yatalak babaannesinin bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırarak yardım istedi. GENÇ KIZ KURTARILAMADI<br><br>Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. HAVALİMANINDA YAKALANDI<br><br>Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. <br><br>Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor. İNTERNETTE TANIŞTILAR<br><br>Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. <br><br>BİR AY CEZAEVİNDE KALDI<br><br>Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında \"Çocuğun Cinsel İstismarı\" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı. ZANLI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ<br><br>Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. <br><br>Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi. SILA'NIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ<br><br>Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen \"Cinsel İstismar\" davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi. SILA SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ<br><br>Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi. ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ<br><br>Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in \"Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz\" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor. Giresun'da kan donduran vahşet: 16 yaşındaki Sıla eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailenin Gökçek'ten şikayetçi olduğu ve zanlının "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği ve şikayetin geri çekilmesi sonrası bir ay sonunda içeriden çıktığı belirlendi. Sıla Şentürk'ün tekrar Gökçek'e kaçması sonrası, aileler ikna edilerek nişan yapıldı. Ancak ikili kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşandı ve 3 ay önce nişan bozuldu. Dün Ankara'dan gelen Gökçek'in, Sıla Şentürk'ü barışmaya ve hakkındaki şikayeti geri çekmeye ikna edemediği için çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi. Zanlı Gökçek'in suç makinesi olduğu da ortaya çıktı. İşte korkunç cinayete dair kan donduran detaylar...

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FOTOĞRAF 10 Olay, 9 Şubat'ta Toroslar ilçesi, Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çoban, ormanda kadın cesedi bulunca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'ye ait olduğunu belirledi. Esendere'nin, Mezitli ilçesinde yaşadığı ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu tespit edildi. JASAT ARAŞTIRMA BAŞLATTI<br><br>Olayın aydınlatılması için araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Esendere'nin cinayet günü birlikte yaşadığı, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan sevgilisi Mehmet Can Yılmaz ile halk otobüsüne binerek Işıktepe Mahallesi'ne gittikleri saptandı. 'KISKANÇLIK YÜZÜNDEN' DEDİ<br><br>Mehmet Can Yılmaz gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Yılmaz, tercüman eşliğinde alınan ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. İKİSİ DE TUTUKLANDI<br><br>Mehmet Can Yılmaz, cinayete kendisini Adana'da yaşayan Ramazan Acun'un yönlendirdiğini öne sürdü. Ramazan Acun da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TÜRKİYE SILA ŞENTÜRK'E AĞLIYOR: SILA ŞENTÜRK NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?<br><br>Giresun’un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internette tanıştığı genç tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklayan şahsın Ankara’dan kızla görüşmek üzere Giresun’a geldiği belirlendi. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek’in emniyetteki sorgusu sürüyor. Benzer vahşetler Türkiye'nin yüreğini dağladı. Sıla Şentürk'ten sonra bir vahşet daha: Engelli Edanur da erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Giresun'da Sıla Şentürk'ün (16), eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledilmesinin ardından benzer bir vahşet Mersin'de gerçekleşti. İşitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'nin (20) ormanda cesedi bulundu. Esendere'nin birlikte yaşadığı kendisi gibi işitme ve konuşma engelli erkek arkadaşı Mehmet Can Yılmaz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Yılmaz ile kendisini yönlendirdiğini öne sürdüğü Ramazan Acun tutuklandı.

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