Eski CHP'li milletvekili Sinan Aygün: Belediyeye çağırıp CHP grup odasında para istediler

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Şimdi Mansur Yavaş’a bir çağrım var. Lütfen hemen geri kalan 79 dosyayı bir aç bakalım neler var. Bu 30 katrilyonu, benim hesabımı yaptığım gibi 950 milyon ranttan yaptıysan vay bu belediyenin haline. Yazık olur Ankara’ya diye düşünüyorum.

İnsanlar 79 tane hangi projeler mühürlenecek onun peşine düşmüş vaziyette. Üstüne basarak söylüyorum. Benim kayıtlarım mevcuttur, ben MASAK incelemesinden geçmiş bir insanım. Son 20 yılım incelendi.

Ekim ayında 12-13 tane daire sattım, kasım ayında 12-13 tane daire sattım. Faizler indi, vadeler 10 yıl uzadı. Tam inşaat sezonu. Tam piyasalar düzelmişken böyle bir iddianın ortaya atılması, Mimarlar Odası'nın önüne gelene dava açması, kamu kuruluşlarına dava açması, özel sektöre dava açması…

Buradan üstüne basarak söylüyorum. Şu anda müşterilerin büyük bir çoğunluğu, inşaat almaya gittiği zaman sorduğu soru şu: “Burada mahkemelik durum var mı, dava var mı?” Sorulan soru bu. Ankara’da Mimarlar Odası'nın açmış olduğu 500’e yakın dava var. Mimarlar Odası'nın niye bazı projelerle uğraşmadığı çok ayrı bir dosya.

Sayın Yavaş bu 79 projeyi açıklamak durumunda, 79 inşaatı acaba mühürleyecek mi? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı, onu da bilmiyorum. Ama benim başıma geldi. Ben hakkımı her zaman aramışımdır. Yapmam gerekeni yaptım ve başvurdum. Televizyonda izledim diyor ki, 'inşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare' diyor. Cahil adam sen televizyona çıkıyorsun…

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OYNAT 00:00 Sinan Aygün: Benden para istediler diyorum beni FETÖ'cülükle suçluyor Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi. BiP'te paylaş

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Ankara'daki müteahhitler şu anda zan altında

Bütün Ankara’daki iş alemi, müteahhitler şu anda zan altında. Şu anda bu arsaların tapuları burada. Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare arsa değildir. Bunun 2721 metresi şahsıma aittir, arsa da 20 bin metre değildir.

Biz ne yaptık sonra? Arsaları birleştirdik, sanayi arsası gözüküyor ticari kullanım alanına düzenlenmesi lazımdı. Plan değişikliği yaptık ve plan değişikliği yaparken de kentsel altyapı etki değerlendirme raporu hazırladık. Ankara’daki birçok inşaatta bu rapor yoktur. Bunu yaparken de dedik ki, burası fabrika arsası, fabrika olarak emsali 1.5. Bizim hakkımızı verdin. Hakkımız nedir? Ortalaması 2.55. Ben de 2.5 olarak müracaat ettim.

Biz 2.5 istedik belediyeden. O zamanki sağ olsun belediye başkanımız bunu reddetti. Emsali 2.1’e indirdi. Sayın Melih Gökçek bunu vermedi. Tamam dedim, 2.1 yapacağım bir şey yok dedim. Ve belediyeye başvurdum.

İkinci olarak Mansur Yavaş, ben ona diyorum ki “Benden rüşvet istediler, benden para istediler. İrtikapa girer bu” diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki “Sinan Aygün FETÖ’cü…” Beni FETÖ’cülükle suçladı. Ve diyor ki “Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50’sine el koysunlar” diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni kötüye nasıl bağlamaya çalışıyor.

İddia edildiği gibi, sayın Yavaş diyor ki “Parayı FETÖ’cülere verdi, yurt dışına kaçtı” Bu sene 40’ıncı yılım benim. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra’da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunun araştırın bakalım. FETÖ’cülükle suçlanacak en son insan benim.

Bunu da ilk defa söylüyorum. Ergenekon hakimleri denen alçaklar yargılanıyorlar. Ben her davasına gidiyorum bu adamların, peşini bırakmayacağım bu adamların. Ve tekrar ben 1 Temmuz 2019 tarihinde bana karakoldan bir yazı geldi. “Şüpheli Sinan Aygün gel ifadeni ver” diye. Ben FETÖ’cüyüm ya, ortak çalışıyorum ya… Yapmış olduğum hakaretlerden dolayı FETÖ’cü savcılar beni savcılığa bildirmişler. Ben tekrar başladım yargılanmaya… Niye? FETÖ’cülere hakaretten.

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Ben FETÖ’cü olsam, benim başıma bunlar gelir miydi? Benim 1 Temmuz 2008’de el konulan param, el konulan mallarım; bugün ayın 23’ü, 10:15 itibariyle hala alamadım. Harf sırasına göre iade ediliyor. Şu mallarımı da iade etsinler de onları da satayım inşaatımı bitireyim diye düşünüyorum.

OYNAT 00:00 ''Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insan Ankara'yı nasıl yönetecek bilmiyorum'' Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi. Mansur Yavaş'ı bilgisizlikle suçlayan Aygün, ''Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insan Ankara'yı nasıl yönetecek bilmiyorum. Gerçekten Ankara'yı çok kötü günler bekliyor ben size söyleyeyim'' diye konuştu.

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Belediye için mahsurlu bir adam

Yine tabi en önemli konu bu. 25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım. Fazlada 95 bin metrekare inşaat yapmışım, bunun değeri de 950 milyonmuş. Bu adam Ankara’yı yönetecek, gerçekten belediye için mahsurlu bir adam. Peki benim rantım 950 milyon lira, iddiası o. Ben rantı da ona veriyorum, arsayı da, iki tane kuleyi de ona veriyorum. Burasını 550 milyona gelsin benden alsın.

Oturduk teker teker çıkardık. Bu inşaat 120 bin metre doğru. Eksi 7 kat yerin dibine girdik biz. Yerin yedi kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Burada 40 bin metrekare dediği yer otopark.

Projenin tamamı Çevre Bakanlığı'nın mevzuatına uygundur.

İnşaatta gezebilirsiniz. Tamamı mevzuata uygun. Allah doğrunun yanındadır sonuna kadar inanıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında askıdaki ilanlar karşınıza çıkıyor. 8 Ocak son itiraz günü. Kimse itiraz etmedi. Onların internet sitesinde de kod altına bağımsız bölüm yapılabilir yazıyor. Bana diyorki televizyonda kaçak yapıyor diyor.

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Bu kadar bilgisiz ve cahil bir insan nasıl kenti yönetecek? Ankara'yı çok kötü günler bekliyor söylüyorum.

"Babamın hayrına okul yapmaya niyet ettim"

Babamın hayrına okul yapmaya niyet ettin. Valiliğe müracaat ettim. Ben okula başladım ruhsatını aldım. Ben bunu yaptıktan sonra Melih Gökçek, en bu okulu bağışlamışsın bizim adımızla yapsan olur mu dedi.12 Nisan 2017'de ben büyükşehir belediyesine başvurdum okulu büyükşehir belediyesine verelim dedim valilik de kabul etti. Çankaya Belediyesine başvurduk okulumuzun sigortasını yaptırdık. Hafriyatını yaptık. Okul devam ederken Mimar Odası'nın başvurusu üzerine karar çıkardı. Uygun bulunmamıştır okul yapamazsınız diyor. Bu kararı üst mahkemede iptal edildi okulu kaldırdılar. Okulu durdurdular. 12.10. 2018 tarihinde o zaman Mustafa Tuna bi karar aldı. MEB taahhütname alındığını belirti. Benim aldığım taahhütname. 1.5 trilyon para harcadım, okul hala duruyor orada.

Mansur Yavaş diyor ki 25 milyonu okul için istedik. Cahil adam 25 milyonu sen nereden buldun? 100 milyonluk rant ediyorlar 1 milyonluk okul yapıyorlar diyordu canlı yayında. 1 milyon da 25 milyon da yanlış. Okulun maliyeti 6.5-7 milyon liradır. Ruhsatta da 7 milyon lira arsa dahil. 25 milyon nereden çıktı o zaman.

Beni belediyeye çağırdılar perşembe günü. 8 tane meclis üyesi. Dedikleri abi ne vereceksin?

Burası dinleniyordur benle bu konuyu nasıl konuşursunuz? Bu konuşma orada yapılıyor ben çıktım bana böyle bir teklifle gelmeyin. Düşündüm de CHP'nin meclis odasında benimle nasıl konuşuyorsunuz?İstinafa müracaat etmemek için 'ne vereceksiniz?' dediler. Belediyenin Mansur'dan çekeceği var. Şehir plancılığı odası 2018'de 'burayı mühürleyemezsin' diyor. Belediye de aynısını yapıyor. Böyle bir hakkın yok diyorlar. Dosya kapanıyor.

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Akabinde Mimarlar Odası ruhsatın iptali için dava açıyor. İlk mahkeme olan 12. İdare Mahkemesi evet Mimarlar Odası dava açabilir. Biz de diyoruz ki biz istinafa götürdük davayı kazandık. Götürmem diyor.Kamu kurumunun aleyhine sonuçlanan bir davada kamunun bunu sonuna kadar götürmesi lazım. Mansur Yavaş'ın 30 gün içinde itiraz etmesi veya etmemesi lazım. 13'ünde doldu süre 13'ünde bu görüşmeler oluyor. Ben Mansur Yavaş'ın özel kalemine dilekçe de verdim. Siz bu davayı kaybedersiniz bu davayı ben kaybetmiyorum, devletimize yazık olur. Bu parayı belediyeden alırım ben. Ben yanlış bir iş yapmadım. Saat 17.'de süre bitiyor 16.57'de UYAP'tan girdiler istinafa başvurdular. Dilekçede ezcümle diyor ki işlemin iptal edilmesine karar verin çünkü daha önce biraz evvel anlattığım gibi şehir planlaması dava açmıştı biz kazandık. Yetmiyor Danıştay'ın kararını da koyuyor. Hukuka aykırıdır. Haksız davanın reddine karar verilmelidir' diyor. Çok güzel dilekçe yazmışlar. Saat 17.25'te yani 28 dakika sonra geri çekme dilekçesi veriyorlar tebrik ediyorum çok daha iyi. 28 dakikada ne oldu?





"Okul yüzde 90 seviyesinde"

Ben 1000 liradan sonrasını bankadan havale yapıyorum.

Mansur Yavaş istinafa gidilmesi için talimat verdiğini söylüyor. Ne oldu da pazartesi sabahı geldin burayı mühürledin sen? Neden benim karşıma 4 parti meclis üyesini getirmedin.

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Kasım 2019'da okulda yüzde 90 seviyesine gelindi. Mühürlenmeden 1 hafta önce tespite geldiler.Belediye 4 memurunun imzası var herşey tamam. Peki mühürlemeye geldikleri zaman mühürleme tutanağı, kim akıl veriyor bilmiyorum, 'Biz buraya bişey yapamayız' diyor. Ben buna akıl veremedim. 1 tane kararla bunu yapıyor. Bu dava kesinleşmiş ise Ankara'daki bütün inşaatlar mühürlenebilir.

"Bu bir proje"

Bu bir proje ve kendi de bunu itiraf ediyor, 80 tane yıkacağımız yer var diyor. Ruhsat ver sonra da yık, olmaz. Burası hukuk devleti. Yık bakalım gücün yetiyorsa ama gücü yeter. Benim tüm faturalarım sözleşmelerim duruyor.

Demir fiyatlarının 2 katına çıktığı beton fiyatlarının 3 katına çıktığı bu ortamda 3 ayrı denetleme firması da denetlemiş. 9 ay ne yaptın görmedin mi bu inşaatı?

"Devlet müdahil olsun, yanlış bir imza atar bu adam"

2014 seçimlerinde Mansur Yavaş ve yanındaki ekiple bir anlaşmazlığa düştük. Bizim partiyi oynadı durdu. Benim CHP'de bir görevim yok ama CHP'nin bir üyesiyim. Gidiyorsan git ya. Genel Başkanın yanına gittim bir cumartesi günü, geliyor mu gelmiyor mu bu adam. CHP'den bir tane adam yok mu ya çıkaracak? Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yanlış yaptık. Genel Başkan'a dedim ki bak bu iş bu hale geldi, zor durumda kalırsanız bana görev verin. Habertürk'ten bir arkadaş duymuş haber yaptı, Sinan Aygün'ün ayak sesleri geliyor diye. Bu adam da daha o güne kadar bişeye cevap vermiyor. Mansur Yavaş geldi. Ben hiç CHP'den istifa etmedim. Bu adam aday oldu kazanamadı istifa etti. Deniz Gezmiş'e küfrediyor bu adam, bizimkiler de her yıl anma yapıyor mezarı başında. Çelişki...

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Devlet müdahil olsun, yanlış bir imza atar bu adam.