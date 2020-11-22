Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni oluşturduğu “Esnafa Destek Halka Şifa Paketi” ni açıkladı. Bu kapsamda Oğuzeli Büyükşehir Serası’nda kadın kooperatifleriyle üretilen ve bağışıklık sistemini güçlendirici yerel ürünleri esnafla iş birliğinde öncelikle yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) hastası olan evlere ve dükkânı kapanan iş yeri sahipleri ile çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak.

Dünya’yı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Koronavirüs Salgını’na karşı verilen ulusal mücadelede yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni projelerine devam ediyor. Bu kapsamda kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin güçlenmesinin öneminin artması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek “Esnafa Destek Halka Şifa Paketi” ni açıkladı. Oğuzeli Büyükşehir Serası’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açıklanan yeni paketle birlikte özellikle vücut direncini arttıracak sumak, kekik, nane, nar, pekmez, sarımsak, biber gibi Gazi şehrin ilçelerinde yetişen yerel ürünlerin dağıtımını, öncelikli Koronavirüs hastası olan evlere olmak üzere bütün vatandaşlara yapılacağının müjdesi verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kadın kooperatiflerinin serada üreteceği ve ilçe esnaflardan alınacak ürünler hazırlanarak paketlenerek halka ulaştırılacak. Bu sayede hem vatandaşın bağışıklık sistemi güçlenirken hem de pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafa can suyu olacak. Öte yandan sağlık paketi isteyen vatandaşlar ALO 153 üzerinden talepte bulunabilecek.

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ŞAHİN: DOĞAL AŞI VE DOĞAL İLAÇ BURADA

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep mutfağının lezzetinin güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzetler olduğunu kayderek, “Bugün burada görmüş olduğunuz ürünlerde güneşten, topraktan gelen lezzetler var. İnsanlık tarihi kadar eski bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Beşeri sermaye, Ahilik Kültürü ve medeniyet birleştiği zaman tüm dünyanın da kabul ettiği ‘Gaziantep Mutfağı Lezzetin Başkenti’ ortaya çıkıyor ama artık ‘Şifanın da Başkentiyiz’. Şifanın başkenti olan ürünleri üreten ekibin bugün parçasıyız. Çok zor bir dönemden geçiyoruz küresel bir sorunla karşı karşıyayız ulusal bir mücadele var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü sağlık altyapısı, güçlü koordinasyon ve güçlü dayanışma ruhuyla bu süreçten en az zararla çıkmaya çalışıyoruz. Bizi biz yapan en temel şey dayanışma, koordinasyon, büyük millet, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma. Bilim Kurulu ‘Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun’ diyor İmmün sistemini güçlü tutmak için 4 formülden bahsediliyor. Birincisi C vitamini, ikincisi D vitamini, üçüncüsü magnezyum, dördüncüsü ise çinko. Bunu ben söylemiyorum bunu Mehmet Öz, Osman Müftüoğlu söylüyor. Dolayısıyla C vitamini, D vitamini, çinko ve magnezyum burada. Dolayısıyla doğal aşı ve doğal ilaç. İşte tam o yüzden esnafımızla ilgili geçen hafta genelgede alınan bir kararla kapatılan işyerleri için çalışma başlattık. İlk kararımızı aldık ve kapatılan işyerlerin mesken sularında indirime gittik. Zamanın ruhu ve şifanın kaynağı olan bugün çıkarttığınız ikinci kararla ‘Sosyal Destek Sistemimizi’ açıklıyoruz. Yetim, yoksul, muhtaç, hastalara kapı kapı bunların hepsini dağıtacağız. Nizip’in ve Karkamış’ın nanesini, Şahinbey ve Şehitkamil’in sumak ile kekik gibi tüm ilçelerimizdeki ürünleri üreticiden ve kendi seramızdakileri alacağız dağıtacağız. Bu ürünler benim toprağım da çıkıyor. Ben üretiyorum şimdi de dağıtıyorum. Bunun adı ‘Esnafa Destek Halka Şifa Paketi’. Bütün ürünleri topluyoruz, şifa paketi oluşturuyoruz. Gaziantep’in girilmedik sokağı kalmayacak, elden teslim edeceğiz. Kim hastayım derse bize başvuracak, bu işin bütçesine bakmayacağız. Esnafa verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de bağışıklık sistemimiz kuvvetlenecek” diye konuştu.