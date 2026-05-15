Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kuruluşunun 555. yılını kutluyor: 55 etkinlik düzenlenecek

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), kuruluşunun 555. yılı dolayısıyla akademik faaliyetlerden kültür ve sanat çalışmalarına, bilimsel yayın projelerinden öğrenci buluşmalarına, uluslararası işbirliklerinden kalıcı hatıra eserlerinin oluşturulmasına kadar geniş içeriğe sahip 55 etkinlik düzenleyecek.

Ayasofya Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında üniversitenin kuruluşunun 555'inci yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler kamuoyuyla paylaşıldı.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, konuşmasında nesiller boyu bilim ve hikmetle yoğrulan Ayasofya Medresesi'nin insanlığın ortak hafızasında yer edinmiş büyük bir kültür ve düşünce mirası olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u bir ilim merkezi haline getirme idealinin en güçlü nişanelerinden biri olan bu mekanın, tarih boyunca alimlerin, talebelerin ve fikir insanlarının buluştuğu köklü bir yüksek eğitim merkezi olduğunu belirten Şimşek, üniversitenin kuruluşunun 555. yılı vesilesiyle hazırladıkları kapsamlı etkinlik programını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek

Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının 1471'den bugüne ulaşan 555 yıllık bilim ve eğitim mirasının, bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi çatısı altında yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu Fatih Külliyesi, Ayasofya Medresesi ve Sahn-ı Seman Medreseleri'nin kendi döneminde Doğu ile Batı'nın, akıl ile kalbin, gelenek ile geleceğin buluştuğu güçlü bir eğitim merkezi haline geldiğini anlatan Şimşek, Fatih Sultan Mehmet'in ortaya koyduğu bu vizyonun asırlar boyunca bu toprakların ilim, düşünce ve medeniyet hayatına yön verdiğini belirtti.

Büyük mirasın yalnızca emanetçisi değil onu çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlayan, üreten ve geleceğe taşıyan anlayışın temsilcileri olduklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Çünkü 555 yıl, bir sürekliliği, bir birikimi ve her şeyden önce büyük bir sorumluluğu ifade eder. Bizim sorumluluğumuz, geçmişten devraldığımız mirası, bugünün imkanlarıyla yeniden inşa ederek gelecek nesillere aktarmaktır. İşte bu köklü birlik ruhu, bizi çok özel bir eşiğe taşımış durumda. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 555. yıl etkinlikleri, bizim için sıradan bir kutlama değildir. 555. yıl etkinlikleri, geçmişe dönük bir nostalji ya da romantik bir hatırlama çabası değildir. Aksine bu etkinlikler, köklü tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle daha adil, güçlü ve kararlı bir gelecek inşa etme iradesinin açık bir ilanıdır. Biz, geçmişi yalnızca anmak için değil ondan güç alarak geleceği dönüştürmek için hatırlıyoruz."





"20 Mayıs'ta Ayasofya Medresesi'nde etkinliklerin lansmanını yapacağız"

Prof. Dr. Şimşek, bu kapsamda düzenleyecekleri 55 etkinliğin akademik faaliyetlerden kültür ve sanat çalışmalarına, bilimsel yayın projelerinden öğrenci buluşmalarına, uluslararası işbirliklerinden kalıcı hatıra eserlerinin oluşturulmasına kadar geniş ve çok yönlü içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Temel gayelerinin 555 yıllık vakıf ve ilim mirasını yaşayan, üreten ve yeni nesillere yön veren güçlü medeniyet birikimi haline dönüştürmek olduğunu dile getiren Şimşek, üniversite olarak bilgi üreten, araştıran, geliştiren ve aynı zamanda bu bilgiyi insanlığın hizmetine sunmayı esas alan akademik anlayışı temsil ettiklerini vurguladı.

Şimşek, 13 bini aşkın mezunu ve 9 bine yakın öğrencisiyle akademik niteliği, kültürel birikimi ve ahlaki sorumluluğu birlikte önceleyen anlayışla yollarına kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek

Bu etkinliklerin ücretsiz olacağını dile getiren Şimşek, "Örneğin, 20 Mayıs'ta Ayasofya Medresesi'nde etkinliklerin lansmanını yapacağız. Kamuoyuyla paylaşacağımız bir platform olacak. 555 yıla neler sığdı, bununla ilgili bir interaktif müze olacak. 'Fatih Ruhu' isimli şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren 40 ortaokul ve lise öğrencisini Yedikule'de misafir edeceğiz. Hatıra ormanımız ve hatıra paramız var. Çok sayıda sempozyum, panel ve konferans düzenleyeceğiz. Bunlarla ilgili yayınlarımız olacak ve okuyucularımızla bu yayınları buluşturacağız. Dönemin kıyafetleri ile ilgili moda tasarım öğrencilerimizin düzenleyeceği bir defile de yapacağız. Bunu da tarihi bir mekanda yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Toplantının ardından basın mensuplarına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Medresesi gezdirildi.



