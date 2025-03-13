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Fatih'te beş şüpheli girdikleri dükkandaki içi para dolu kasayı çaldı

Fatih'te beş şüpheli girdikleri dükkandaki içi para dolu kasayı çaldı

12:0013/03/2025, Perşembe
DHA
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Fatih'te bir iş hanının içindeki kargo dükkanına giren 5 şüpheli, içinde para ve çek bulunan kasayı çalarak kaçtı. 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kargo dükkanına 16 Eylül 2024'te hırsız girdi. Hırsızlar, içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, bir süre uğraşmalarına rağmen kasayı açamayınca taşıyarak çıkardı. Hırsızlığı fark eden dükkan sahibinin şikayeti üzerine Emniyet konuyla ilgili çalışma başlattı.


Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, 5 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları anlar yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelilerden S.D. (22) ile O.Y.'yi (24) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.







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