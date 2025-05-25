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Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

23:0225/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek 2. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı tebrik mesajında "Fenerbahçe Beko'yu ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu yendi. Fenerbahçe Beko böylece 2. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrasında tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan şunları ifade etti:

"Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Beko'yu ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."





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