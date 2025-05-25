Aziz Yıldırım'dan şampiyon Fenerbahçe Beko'ya tebrik

"Dünyanın en güzel takımı ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.