FETÖ'den hüküm giyen firari yakalandı

Samsun'da FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi saklandığı adreste yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.