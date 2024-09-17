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Fırın içinde silah servis etmişler: İstanbul'da suç örgütlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelindeki iş yerlerine yapılan silahlı saldırılara yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı, 227 silah ve 227 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, silahları davul fırınlarının içine gizleyerek sattığı tespit edildi.

12:19 - 17/09/2024 Salı
DHA
İstanbul'da suç örgütlerine fırın içinde silah servisi:13 gözaltı
İstanbul'da suç örgütlerine fırın içinde silah servisi:13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentin çeşitli noktalarında iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili operasyon başlattı.

Ekipler, suç örgütlerine silah satışı yapanları tespit etmek ve silah sevkiyatının önüne geçmek için yaptıkları çalışmalarda önce şüphelilerin izine ulaştı. Bir süre şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, silahların davul fırın içinde taşındığını ardından da satıldığını belirledi.

227 silah ve şarjör ele geçirildi

Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 227 silah ve 227 şarjör ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u tutuklandı 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3 şüphelinin ise, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



#İstanbul
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#suç örgütü
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