Fırın içinde silah servis etmişler: İstanbul'da suç örgütlerine operasyon

Ekipler, suç örgütlerine silah satışı yapanları tespit etmek ve silah sevkiyatının önüne geçmek için yaptıkları çalışmalarda önce şüphelilerin izine ulaştı. Bir süre şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, silahların davul fırın içinde taşındığını ardından da satıldığını belirledi.