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642 suç örgütü çökertildi

Suç örgütlerinden 424'ünün KOM, 180'inin narkotik, 38'inin siber suç birimleri tarafından çökertildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu örgütlerin üyesi olan 4 bin 321 kişi tutukluyken, 2 bin 272 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” dedi.

Uğur Duyan
04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:51 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ali Yerlikaya.
Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Suç örgütlerinden 424'ünün KOM, 180'inin narkotik, 38'inin siber suç birimleri tarafından çökertildiğini belirten Yerlikaya, “Bu örgütlerin üyesi olan 4 bin 321 kişi tutukluyken, 2 bin 272 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” dedi.

YÜRÜYÜŞE IZIN VERIYORUZ

Kırmızı bültenle aranan 526 kişinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, “Onların her birine diz çöktürüyoruz” dedi. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bir hak olduğunu ve kanunla hangi koşullarda yapılacağının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Biz yapılan müracaatların yüzde 99'una izin veriyoruz" dedi.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

İş yerinden ve kurumdan hırsızlığın günde 100'den 63'e, oto hırsızlığının ise 19'dan 10'a düştüğünü belirten Yerlikaya, "Otodan yapılan hırsızlık yüzde 58'miş, yüzde 25'i motosiklet hırsızlığı, bunu yüzde 47,8 düşürmüşüz; kapkaç 55,6; yan kesicilik 53 oranına düştü" ifadelerini kullandı.

155 BİN DEPORT

Tüm zamanların en büyük sınır dışı deportunu yaptıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "4 Haziran 2023'ten bugüne kadar 155 bin kişiyi kendi ülkelerine gönderdik, 119'unu 'charter' seferleriyle gönderdik" ifadelerini kullandı.

Ölürüm Türkiye’m üzmek için değil

Mersin’de bölücü örgütün marşını söyledikleri için gözaltına alınan grubun emniyete götürülüşü sırasında araçta Ölürüm Türkiye'm şarkısının dinletilmesinin sorulması üzerine Yerlikaya, "Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum" yanıtını verdi.



#suç örgütü
#Ali Yerlikaya
#Toplum
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