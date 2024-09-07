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İstanbul'da husumetli iki organize suç örgütü çökertildi: 29 şüpheli yakalandı

İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-23' operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı.

Pınar Görgü
07:59 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:53 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı.
Organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, kent genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23 Operasyonu" düzenlendi.


Organize suç örgütü üyesi 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, eylemde kullanılan 1 otomobil, 1 çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.


Bu suç örgütlerine üye şüpheliler arasında 27 Ağustos'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı tespit edildi.


Bahçelievler'de 30 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, örgüt üyesi E.K'nin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.


Aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde suç örgütü üyelerinin, diğer örgüt üyelerine karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu, orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı ve yine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.




#Kuyu Operasyonları
#Organize suç örgütü
#emniyet
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