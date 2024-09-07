İstanbul'da husumetli iki organize suç örgütü çökertildi: 29 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü üyesi 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, eylemde kullanılan 1 otomobil, 1 çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde suç örgütü üyelerinin, diğer örgüt üyelerine karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu, orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı ve yine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.