Fırtına Vadisi’nde kaçak yapı sorunu

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi’nde kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen 21 binanın yıkımına devam ediliyor. Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Özel İdaresince gerekli mühürleme işlemleri yapılan ve yıkım kararları alınan, Rize Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce de yıkım ihalesi yapılan binalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeber, yıkım kararı alınan 21 kaçak ve ruhsatsız yapıdan 4’ünün ihaleyi alan firma tarafından, 11’nin ise kaçak yapı sahipleri tarafından yıkımının tamamlandığını belirtti.

‘YIKMAKTAN ZEVK ALMIYORUZ’

Kemal Çeber

Yıkım sürecinin üzüntü verici olduğuna değinen Vali Kemal Çeber şöyle konuştu;

“Biz kaçak ve ruhsatsız yapıları yıkmaktan zevk almıyoruz. Keşke bu binalar hiç yapılmasaydı, biz de vatandaşlarımızın üzüleceği şeyleri yapmak zorunda kalmasaydık. Bu çevreyi öncelikle korumamız lazım. Biz Fırtına Vadisi’nde yıkımlara başladığımızda Ayder Yaylası’nda bazı vatandaşlarımız kaçak bungalovlar yapmaya başladı. Buna nasıl cesaret ediyorlar anlamıyorum. Çünkü yıkılacak, bunu ben demiyorum devletimiz söylüyor. Elimizdeki jandarma ve çevre müdürlüğü personeli ile 100 civarında yaylamıza yetişmemiz mümkün değil. Ne olur herkes duyarlı olsun, muhtarlarımız duyarlı olsun.”

‘YIKILACAK 6 BİNA KALDI’

Şu ana kadar 15 yapının 4’ünü yıkımı alan müteahhit firmanın yıktığını, 11 yapının ise vatandaşların kendileri tarafından yıkıldığını dile getiren Vali Çeber “Fırtına Vadisi’nde tespit ettiğimiz 21 tane kaçak yapının 15’i yıkıldı. Bunun 4 tanesini biz yıktık. Orada kararlılığı gören 11 vatandaşımız da sağ olsunlar kendi yapılarını kendileri yıktılar. Hepsinin yıkımı tamamlanmamış bir kısmı devam ediyor olsa da 15 yapımız yıkıldı. Kalan 6 yapımızla ilgili süreç devam ediyor” dedi.

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‘VATANDAŞ CEZAYI GÖZE ALIYOR’

Yetkililerin kaçak yapıların yapılmaya başlandığı anda inşaat sahiplerini uyardığını, ceza kestiğini ve inşaatı mühürlediğini dile getiren Rize Valisi Çeber vatandaşın korkusuzca alacağı cezayı göze alarak mührü söktüğünü ve inşaata devam ettiğini söyledi. Çeber, “Yeni tespit ettiğimiz ve işlemleri devam eden yapılar var. Bunların dosyaları hazır olunca onlara da aynı işlem uygulanacak” ifadelerini kullandı.