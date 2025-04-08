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Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı

Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı

16:398/04/2025, Salı
IHA
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Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da kadın sürücüsünün fren yerine gaza basması üzerine su kanalına uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hatay'da kadın sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, bariyeri kırarak su kanalına açtı. Aracın sürücüsü N.T. ve araçta bulunan M.G. itfaiye ekipleri tarafından hasar gören araçtan kurtarıldı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından su kanalından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Şahısların Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.




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