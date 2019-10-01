Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

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Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, ulusal bir seferberlik ile depreme hazırlanılması gerektiğine inanıyor. Daha önce yenisafak.com'a konuşarak "İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart" diyen Kadıoğlu, sosyal medyada bunun için bir kampanya başlattı.