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GAZİANTEP

Gaziantep'te askeri araç devrildi

Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi’nde Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi AA
Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Gaziantep'te şarampole devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Oğuzeli ilçesi istikametine giden askeri cip, Karacaören Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

  • Kazada araçtaki iki asker hafif yaralandı.

Ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar, daha sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gaziantep'te devrilen askeri araçtaki iki asker yaralandı.

Bu arada, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, yaralıları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep'te devrilen askeri araçtaki iki asker yaralandı.
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