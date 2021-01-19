Gaziantep'te eğitime kar engeli

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle anaokulları, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 19-20 Ocak 2021 tarihlerinde ilimizde bulunan ve açık olan anaokulları ve kreşler ile rehabilitasyon merkezleri 2 gün süreyle tatil edilmiş olup, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile kreş ve anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların anneleri, 2 gün idari izinli sayılacaktır."

GÜNDEM İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

GÜNDEM Beyaz eğlence