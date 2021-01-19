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Gaziantep'te eğitime kar engeli

Gaziantep'te anaokulları, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri, kar yağışı nedeniyle 2 gün tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle anaokulları, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 19-20 Ocak 2021 tarihlerinde ilimizde bulunan ve açık olan anaokulları ve kreşler ile rehabilitasyon merkezleri 2 gün süreyle tatil edilmiş olup, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile kreş ve anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların anneleri, 2 gün idari izinli sayılacaktır."

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