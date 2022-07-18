Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep Burç Ormanları’nın Gaziantep Üniversitesine yakın bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yükselen dumanların ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi.
YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR
Yangının, rüzgar ve kentte 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle yayıldığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtiliyor.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç ormanlarında çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.<br>
İspanya'da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi.
SANCHEZ'DEN ÖLEN İTFAİYECİ İÇİN TAZİYE MESAJI<br><br>Öte yandan İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli hayatını kaybetti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela'daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur\" dedi.
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Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi
Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi.