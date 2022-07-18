Gündem Gaziantepte orman yangını
GAZİANTEP

Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep’te orman yangını
Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.


Gaziantep Burç Ormanları’nın Gaziantep Üniversitesine yakın bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yükselen dumanların ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Yangının, rüzgar ve kentte 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle yayıldığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtiliyor.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç ormanlarında çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi
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Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.<br>
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İspanya'da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi.
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SANCHEZ'DEN ÖLEN İTFAİYECİ İÇİN TAZİYE MESAJI<br><br>Öte yandan İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli hayatını kaybetti.
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela'daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur\" dedi.
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Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi
Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi.


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