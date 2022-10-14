​Gevaş şehidini uğurladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Han’ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Gevaş ilçesindeki Merkez Cami’ne getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Naciya, babası Mehmet Salih ve kardeşlerini, askerler ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip Karşıyaka Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Müşra Mezarlığı’nda toprağa verildi.