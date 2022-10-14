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VAN

Gevaş şehidini uğurladı

Pençe Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Han, memleketi Van'da toprağa verildi. 25 yaşındaki Han'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda taşınarak Van’ın Gevaş ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Törende PKK terör örgütüne lanet yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gevaş şehidini uğurladı
​Gevaş şehidini uğurladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Han’ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Gevaş ilçesindeki Merkez Cami’ne getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Naciya, babası Mehmet Salih ve kardeşlerini, askerler ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip Karşıyaka Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Müşra Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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