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MARDİN

Mardin yerel haber... Görüntüler tepki çekmişti: Özür diledi

Görüntüler tepki çekmişti: Özür diledi

Mardin'in Artuklu ilçesinde eşeğe ev eşyası taşıtması ile gündeme gelen Şehmus Sebutan, hayvanseverlerden özür diledi. Sebutan, "Ben de hayvanları çok seviyorum. 'Kurt' ismini verdiğim eşeğimi emekli ediyorum, sadece tarihi Mardin’de turistlerin sevmesi ve fotoğraf çekmesi için kullanacağım" dedi.

Haber Merkezi IHA
Artuklu'da bir kişi, eşeğe ağır ev eşyaları taşıtmıştı.
Artuklu'da bir kişi, eşeğe ağır ev eşyaları taşıtmıştı.

Mardin’in tarihi ve turistik bölgelerinden olan Birinci Cadde'de Şehmus Sebutan isimli bir vatandaş, yanında gezdirdiği eşeğe ev eşyaları taşıttı.

Vatandaşların tepki gösterip cep telefonlarına kaydettiği görüntünün basın yayın organlarında yer almasının ardından Sebutan’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Olayın ardından konuşan Sebutan, yanlış anlaşıldığını savunarak, "Kurt" ismini verdiği eşeği ile birlikte tüm hayvanseverlerden özür diledi.

Eşeğimi çocuğum gibi görüyorum

Eşeğe işkence yapmadığını, koltukların taşınabilecek ağırlıkta olduğunu savunan Sebutan, kendisinin hamallık yaptığını, yükü önce kendisinin taşırdığını dar sokaklara gelince de eşeğe yüklediğini söyledi.

Sebutan, "O yük kaba gözüktüğü için ağır sandılar. Yük ağır olsa ben taşıyamam. Ben bu hayvanı benim çocuğum gibi görüyorum, oğlum gibi görüyorum. O yük ağır değildi, benim ekmek teknem. Ben ekmek teknemi nasıl sakatlarım. Yükünü fazla yükleyip sakatlasam ben o gün aç kalacağım. Benim rızkım çocuklarımın rızkıdır bu hayvan" diye konuştu.

Eşeğime akşamları üşümesin diye battaniye örtüyorum

Hamallık dışında yapacak başka bir işinin olmadığını kaydeden Sebutan, şöyle konuştu:

"Ben hırsızlık yapamam benim işim hamallık. Hayvanseverlerden özür diliyorum. Ben de hayvan besliyorum, güvercin, at, eşek, köpek besliyorum. O gün eşeğin taşıdığı yük çok ağır değildi. Yük ağır olsa ben taşıtmazdım hayvana zaten. Bu benim ekmek teknem, ben akşam gittiğimde onu tarıyorum, semerini çekiyorum üşümesin diye battaniye örtüyorum. Elekle samanını eliyorum toz olmasın diye. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Yük kaba olduğu için ağır gözüktü. Hayvanseverlerden özür diliyorum."

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Kurt isimli eşek emekli olacak

Görüntülerin çıkmasından sonra eşeğini emekliye ayırdığını belirten Sebutan, şöyle devam etti:

"O günden sonra turistlerin görmesi için Zinciriye Medresesi’nin önüne getiriyorum, turistler görüp fotoğraf çektiriyor. Bu işi yapmayacağım artık. Her yerde adım çıktı, ben artık utanıyorum. Ben hayvanımı seviyorum, herkesten özür diliyorum."

Eşeğe yüzlerce kilo ağırlığında ev eşyaları taşıttılar
OYNAT 00:16
Eşeğe yüzlerce kilo ağırlığında ev eşyaları taşıttılar
Mardin Artuklu'da bir kişi, eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyaları taşıttı. Olayı gören bir hayvansever, şahsa tepki göstererek durumu cep telefonuna kaydetti.
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