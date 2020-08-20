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Gündem Güleda Cankelin öldürülmesi davasında sanık Zafer Pehlivana müebbet hapis
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Güleda Cankel'in öldürülmesi davasında sanık Zafer Pehlivan'ın cezası belli oldu

Güleda Cankel'in öldürülmesi davasında sanık Zafer Pehlivan'a müebbet hapis

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Haber Merkezi AA
Sanık Zafer Pehlivan
Sanık Zafer Pehlivan

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda genç kızın babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Pehlivan, savunmasında cinayeti tasarlamadığını öne sürerek, "Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı alesinden özür diliyorum" dedi.

Sanığın avukatı da sosyal medya ve basının davada hükmü verdiğini belirterek, "Müvekkilimin adil yargılanma hakkı elinden alındı" ifadesini kullandı.

17 saatlik mücadelesi yetmedi
GÜNDEM
17 saatlik mücadelesi yetmedi
Mahkeme heyeti, sanık Zafer Pehlivan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
  • Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
  • Katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Üniversiteli Güleda'yı öldürdükten sonra sosyal medyada paylaştığı dehşete düşürdü
GÜNDEM
Üniversiteli Güleda'yı öldürdükten sonra sosyal medyada paylaştığı dehşete düşürdü

Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
OYNAT 00:58
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'den geriye, arkadaşları tarafından çekilmiş oldukça neşeli ve hayat dolu olduğunu gösteren görüntüleri kaldı. Cankel'in hayatının baharında vahşi bir cinayete kurban gitmesi, birlikte eğitim gördüğü ve hayaller kurduğu arkadaşlarını derinden yaraladı.


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