17 saatlik mücadelesi yetmedi

Isparta’da eski sevgili dehşeti yaşandı. Muğla’dan gelen Zafer P.’nin Güleda Cankel’in kaldığı aparta gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.’nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel’i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra aparta dönen Güleda Cankel’in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, tartışmanın ardından önce genç kızı boğma girişiminde bulunduğu, genç kızın direnmesi üzerine Zafer P.’nin Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Zafer P. paylaşımı

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel’in naaşı yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cankel Muğla’nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi. Tabutunun üzerine gül tomurcuğu bırakıldı.