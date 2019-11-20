Gündem 17 saatlik mücadelesi yetmedi
İSPARTA

17 saatlik mücadelesi yetmedi

Isparta’da 19 yaşındaki Güleda Cankel, erkek arkadaşı Zafer P. tarafından önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Güleda’nın hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güleda Cankel
Güleda Cankel

Isparta’da eski sevgili dehşeti yaşandı. Muğla’dan gelen Zafer P.’nin Güleda Cankel’in kaldığı aparta gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.’nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel’i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra aparta dönen Güleda Cankel’in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, tartışmanın ardından önce genç kızı boğma girişiminde bulunduğu, genç kızın direnmesi üzerine Zafer P.’nin Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Zafer P. paylaşımı

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

  • Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel’in naaşı yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cankel Muğla’nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi. Tabutunun üzerine gül tomurcuğu bırakıldı.

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