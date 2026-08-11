Güvenlik görevlilerine sendika yolu açıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), özel güvenlik görevlilerinin sendikaya üye olmasını yasaklayan düzenlemeyi hak ihlali saydı. Yüksek Mahkeme, çalışanların yalnızca yaptıkları görev nedeniyle sendikal haklardan bütünüyle mahrum bırakılamayacağına hükmetti.

ÖLÇÜSÜZ BİR YASAK

Yüksek Mahkeme, kamu kurumlarında çalışan özel güvenlik personelinin sendika kurmasının veya sendikaya üye olmasının tamamen yasaklanmasının Anayasa ile güvence altına alınan sendika hakkını ihlal ettiğine karar verdi. AYM, güvenlik görevlilerinin de diğer çalışanlar gibi çalışma şartları, ekonomik ve sosyal hakları konusunda örgütlü biçimde hareket etme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Görevin niteliği nedeniyle bazı sınırlamalar getirilebileceğini belirten AYM, sendika hakkının tümüyle ortadan kaldırılmasını ise ölçüsüz buldu.