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Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren korkusuz kahraman: Ömer Halisdemir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir verdiği destansı mücadeleyle tarih yazdı. Vatanına ihanet eden Semih Terzi'yi öldüren şehit Ömer Halisdemir bayrağını ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.

09:56 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
Hain darbe girişinin seyrini değiştiren korkusuz kahraman: Ömer Halisdemir

Hain darbe girişinin seyrini değiştiren korkusuz kahraman: Ömer Halisdemir

Tarih 15 Temmuz 2016. Milletimize ve hükümetimize karşı kanlı darbe girişiminde bulunan hainler, bu kez yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerdi. Saatler 22.08'i gösterdiğinde başkent Ankara'da hareketlilik başladı. Sivil ve askeri örgüt mensupları, bir de İstanbul'da o dönemin Boğaziçi Köprüsü'nde tanklarla millete ateş açtı. Namluları Türk milletine yönelten hain teröristlerin, silahların, kurşunların üzerine yürüyen gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş, hain darbe girişimine ise karşılık verdi.Canı pahasına vatanını koruyan 251 vatandaşımızı ise o gece şehit verdik. Kahramanların acısı henüz tazeliğini koruyor ve sık sık anılıyor.

Kahraman şehit Ömer Halisdemir

Bir kahraman ki, şehadete yürüyüşü milletin yüreğine dokunuyor ve göğüs kabartıyor. O isim ise şehit Ömer Halisdemir. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki özel kuvvetler askerleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya giderek Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme girişiminde bulundu.

Darbenin seyrini değiştiren isim

Ancak kahraman Ömer Halisdemir, aldığı emir doğrultusunda darbecilerin arasına sessizce yaklaştı ve Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Şehadet uğruna görevini yerine getiren şehit Halisdemir, darbeciler tarafından olay yerinde şehit edildi. Semih Terzi'nin öldürülmesi, darbenin seyrini büyük ölçüde değiştirdi. Ömer Halisdemir'in gösterdiği bu kahramanlık darbenin ardından ortaya çıktı. Halisdemir'i şehit eden teröristler yakalanıp tutuklandı. Demokrasi kahramanının adı, o geceden sonra 251 bebeğe verildi. Halisdemir'in adı bu topraklarda yetişen sayısız kahramanlarla anılıyor.



#Ömer Halisdemir
#FETÖ
#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
1 saat önce
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