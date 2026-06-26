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Hak ediş için özel tarife

Hak ediş için özel tarife

Muhammed Vefa Yürekli
04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Mustafa Turgut
Mustafa Turgut

İmar ve ruhsatlar üzerinden milyonlarca rüşvet aldığı için tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve ekibinin belediyeye iş yapan firmaları resmen haraca bağladığı ortaya çıktı. Mersin'deki soruşturma kapsamında ifade veren Aydın Anıl Uğur, belediyeden alacaklarını tahsil edemediğini belirterek, “Rüşvet vermezsen ödeme alamazsın” tehdidine maruz kaldığını söyledi.

SPOR KULÜBÜNE BAĞIŞ İSTEDİLER

2025’te söz konusu konu için görüşmeye gittiğini, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi’nin Başkan Mustafa Turgut’la görüştükten sonra yanına geldiğini söyleyen Uğur, “Silifke Belediyespor’a 1,5 milyon TL bağış ve ücretsiz bir araç tahsisi yapmazsan ödemeni alamazsın. Biz sana şartları sunduk, aynı şartlar halen geçerli. Kabul etmezsen yine ödeme alamazsın” tehdidinde bulunduğu bilgisini verdi.

ELDEN 500 BİN TL VERMEN LAZIM

İş insanı Bora Tugay de hak ediş ödemelerini alabilmek için kendisinden 600 bin TL istendiğini, parayı belediyeyle bağlantılı kişilere elden teslim etmek zorunda kaldığını öne sürdü. Tugay, “Hak edişlerimi alabilmek maksadıyla ben de mecbur bırakıldığım için bu parayı nakit olarak çekerek, BCA Organizasyon’a gelen Silifke Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Bayram Ali isimli şahsa elden teslim ettim” dedi. Tugay ayrıca, yapılacak ödeme öncesi Şerife Yörükçü isimli belediye personelinin kendisiyle irtibata geçtiğini, “Bora Bey size bugün belediye hesabından hak edişiniz ile ilgili para transferi gerçekleştireceğiz. Ancak bunun 500 bin TL’sini elden nakit olarak çekerek tarafımıza vermeniz gerekiyor. Belediyeye alım yapacağız” dediğini aktardı.


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