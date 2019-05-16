Hakurk'a operasyon: 2 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Sınırın sadece içinde değil, öte tarafında da terör unsurlarıyla mücadele eden Mehmetçik, belirlenen noktalarda operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlarla ilgili bilgi vererek, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Mayıs 2019