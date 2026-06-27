Hâne bir medeniyetin doğduğu şehirde: Bursa

Türkiye’nin dört bir yanını İslam sanatının evrensel diliyle ziyaret eden Albayrak Grubu, Hâne sergisini bu kez Bursa’ya taşıdı. Yurt içinde Şanlıurfa, Mersin ve Trabzon’u; yurt dışında Paris ve Madrid’i ziyaret eden sergi, yolculuğunun yeni durağında Osmanlı’nın kuruluş şehriyle buluştu. Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Hâne İslam Sanatları Sergisi, 27 Haziran Cumartesi günü Bursa Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverleri ağırladı. Açılışa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz ve hattat Muhammed Yaman katıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Çağdaş bir sanat yuvasında geleneğin konuğu

Hâne’ye ev sahipliği yapan Bursa Güzel Sanatlar Galerisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak şehrin merkezinde uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü bir sanat mekânı olarak dikkat çekiyor. Resim ve plastik sanatların seçkin örneklerine kapılarını açan, kentin sanat hayatına düzenli olarak soluk veren galeri; çağdaş sanatın canlı bir buluşma noktası olarak biliniyor. Hâne ile geleneksel İslam Sanatları’nın böyle bir mekânda sergilenmesi, gelenek ile çağdaşı aynı çatı altında bir araya getirdi.





Hâne, bu diyalogla birlikte İslam sanatlarının yalnızca tarihî değil, yaşayan ve çağdaş zeminlerde de kök salabilen bir estetik olduğunu gösterdi.

(Solda sağa doğru) Hattat Muhammed Yaman, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı

Hattın açık hava müzesi: Bursa

Bursa, yalnızca Osmanlı’nın ilk başkenti değil; bir medeniyetin doğduğu, sanatıyla ve maneviyatıyla yoğrulduğu şehirdir. Şehrin kalbindeki Ulu Camii, 41 ayrı hattatın on üç farklı yazı türünde kaleme aldığı 192 hat eseriyle adeta bir açık hava hat müzesi olarak anılıyor. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe’nin çinileri ise erken Osmanlı süsleme sanatının en zarif örnekleri arasında yer alıyor. Hâne’nin bu şehre gelmesi, sergiyi Bursa’nın asırlık sanat birikimiyle aynı havayı soluyan, onunla sessizce konuşan bir misafire dönüştürdü.

(Soldan sağa doğru) Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeni Şafak Yazarı Ömer Lekesiz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı

Adaletten hâneye: Albayrak’ın Bursa ile süregelen bağı

Albayrak’ın Bursa ile tanışıklığı yeni değil. Grup, geçtiğimiz dönemde adalet temalı Âdil-i Mutlak sergisiyle Bursa’da sanatseverlerle buluşmuş, hat sanatının inceliğini bu köklü şehre taşımıştı. Adaleti merkezine alan o yolculuğun ardından, bu yıl “ev” kavramını işleyen Hâne ile bir kez daha Bursa’ya gelmek; Albayrak’ın bu şehirle kurduğu bağın süreklilik kazandığını gösteriyor.

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Sergi ziyaret bilgileri

Hâne İslam Sanatları Sergisi, 27 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Bursa Güzel Sanatlar Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü



