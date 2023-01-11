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ŞANLIURFA

Hastanede karşılaştılar kavgaya tutuştular: Urfa'da yaşanan olayda dört kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Hastane bahçesinde devam eden kavgada ise atılan taşlardan bir gazeteciyle bir polis memuru yaralandı. Kavgaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Hastanede karşılaştılar kavgaya tutuştular: Urfada yaşanan olayda dört kişi yaralandı
Hastanede karşılaşan husumetli aileler kavga etti.

Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli ailelerin kavgasında 4 kişi yaralandı

Kent merkezindeki bir trafik kazası sonrası yaralıyı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesine getiren aile fertleri, aralarında daha önce husumet bulunan başka bir ailenin üyeleriyle karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane bahçesinde kavga etmeye başlayan taraflardan iki kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Bir süre sonra yeniden kavga etmeye başlayan tarafları sakinleştirmek için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Kavga sırasında atılan taşlardan bir gazeteciyle bir polis memuru da yaralandı.

Tarafları sakinleştirmek isteyen polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.

  • Olayla ilgili soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.

Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

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