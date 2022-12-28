Çorum’da iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 6 yaralı

Çorum'daki olay Çepni Mahallesi Ömür 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine gruplar ellerindeki bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırarak yaraladılar.

İHA



Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan aynı tarafta olan 4 kişi Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü karşısında bulunurken, kavgaya karışan diğer gruptan 2 kişi ise olayın gerçekleştiği Ömür 1. sokak üzerinde bulundu.

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Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.