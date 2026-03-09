Yeni Şafak
'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı günlerdir kayıp

Hatice Musabeyli’nin kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana’da yaşayan 30 yaşındaki Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Musabeyli’nin kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana’da ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli’den (30), 4 gündür haber alınamıyor.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.



