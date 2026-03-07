Yeni Şafak
Trafik magandaları aracın önünü kesip saldırdı

20:247/03/2026, Cumartesi
IHA
Ailenin aracına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana’da yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önü 3 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırarken, aile panik içinde cep telefonuyla durumu kaydetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana’da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada içinde ailenin bulunduğu otomobilin önü 3 kişi tarafından kesilirken, şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan 3 kişi, içinde ailenin bulunduğu aracın önünü keserek durdurdu. Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırarken, araçtaki aile büyük panik yaşadı.

Aile o anlarda cep telefonu kamerasıyla çekim yapıp durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Adana
#Trafik
#Kavga
