Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da 3 çocuk annesi kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü

Adana'da 3 çocuk annesi kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü

11:406/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Nesrin A., 48 yaşındaydı.
Nesrin A., 48 yaşındaydı.

Adana’da 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocası tarafından boğularak öldürüldü. Cinayeti işleyen koca, polisi arayıp karısını öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Naim A. (53) ve Nesrin A. (48) çifti evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Naim A., karısını önce darp etti ardından boğarak öldürdü. Olayın ardından Naim A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan Naim A., emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öldürülen Nesrin A.’ın ise cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.



#adana
#cinayet
#ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL soru cevap anahtarı 2026