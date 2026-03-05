Kuma vahşeti: 19 yıl sonra ortaya çıkan cinayette kan donduran itiraflar

'Eşim kadına ateş etti'

Karabulut, savunmasında, boşandığı eşini en son 2009 yılında gördüğünü belirterek, "Eşim T.C., sürekli üzerime yabancı kadınlar getiriyordu. O gün de maktulü üzerime getirdi. Birlikte alkol aldılar. Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Sonra eşimle aralarında tartışma çıktı. Eşim eline silah veya tüfek aldı. Kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim. Sonra eşim diğer odaya geçip, telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla birlikte cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler; bilmiyorum. Suçsuzum" dedi.



