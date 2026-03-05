Kuma vahşeti: 19 yıl sonra ortaya çıkan cinayette kan donduran itiraflar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 19 yıl sonra öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıkan Yasemin Dermenci'nin (17) cinayet sanığı tutuklu Tursun Karabulut (41) adlı kadın, Antalya'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Davadaki tek sanık olan Karabulut, cinayeti eski eşinin işlediğini öne sürdü. Cinayetin perde arkasında ise kuma vahşeti çıktı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma sonucu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'dan bu yana hakkında haber alınamayan Yasemin Dermenci ile ilgili dosyayı yeniden ele aldı. 2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde; kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. (45), geçen yıl yakalandı.
Cinayeti itiraf etti
Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde; Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ö.D.'den de yardım alarak ormana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesi Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada adının 'tanık' olarak geçtiği belirtildi.
İlk kez hakim karşısında
Yasemin Dermenci'nin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Tursun Karabulut, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Karabulut, Yasemin Dermenci'yi öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti.
'Eşim kadına ateş etti'
Karabulut, savunmasında, boşandığı eşini en son 2009 yılında gördüğünü belirterek, "Eşim T.C., sürekli üzerime yabancı kadınlar getiriyordu. O gün de maktulü üzerime getirdi. Birlikte alkol aldılar. Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Sonra eşimle aralarında tartışma çıktı. Eşim eline silah veya tüfek aldı. Kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim. Sonra eşim diğer odaya geçip, telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla birlikte cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler; bilmiyorum. Suçsuzum" dedi.
Duruşmada tanık Ö.D., Yasemin Dermenci’nin T.D. tarafından Tursun Karabulut’un üzerine kuma olarak getirildiğini, yaklaşık 2 yıl sonra ortadan kaybolduğunu anlattı. Ö.D., olay günü T.C.’nin Osman’dan 20 kilo esrar çaldığını söylediğini, beraber T.’nin otomobiline bindiklerini ve T.’nin “Seraya bakacağım” diyerek evden çıkarken Yasemin’in cesedini aracına yüklediğini belirtti. Ö.D., ardından sanıklarla Korkuteli yolunda hareket ettiklerini, T.’yi M.T.’nin evine bıraktıklarını, bir kilometre ileride çoban evinde beklediğini ve T.’nin cesedi gömüp geri geldiğini aktardı. Cesedi önce seraya gömdüklerini, sera sahibinin şüphelenmesi üzerine çıkardıklarını söyledi. Ö.D., 2025 Ocak ayında polise ulaşıp cesedin yerini gösterdiğini belirtti.
Tanık olarak dinlenen sanığın eski eşinin kardeşi D.C. ise kardeşinin 2005 veya 2006 yılında Yasemin Dermenci'yi Tursun Karabulut’un üzerine kuma olarak getirdiğini söyledi.
'Benden 3 gün haber alamazsanız...'
D.C. ayrıca sanık Karabulut'un, O.F. isimli kişiye karısı G. ile eski eşi T.C. arasında ilişki olduğu yönünde sözler söylediğini iddia etti. Bu olaydan sonra T.C. ile G.'nin ortadan kaybolduğunu belirten D.C., “Kanaatimce T. ve G.; O.F. tarafından öldürüldü. Çünkü T., 'Benden 3 gün haber alamazsanız bilin ki O.F., beni öldürmüştür' şeklinde söz söylemişti" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.