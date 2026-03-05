Yeni Şafak
Eşine yardım ederken lastik patlaması sonucu uçuruma savrulan kadın öldü

23:255/03/2026, Perşembe
AA
34 yaşındaki Ayşe Ç. hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Aşağıgökdere köyünde, iş makinesinin lastiğini değiştiren eşi Uğur Ç.’ye (38) yardım eden Ayşe Ç. (34), lastikte meydana gelen basınç kaynaklı patlama sonucu hayatını kaybetti. Patlamanın şiddetiyle yerinden fırlayan lastiğin çarpması sonucu uçuruma savrulan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iş makinesinin lastiğini değiştirmek için eşine yardım ederken uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağıgökdere köyü Akbelen mevkisinde Uğur Ç. (38) ile ona yardım eden eşi Ayşe Ç. (34), yol kenarında iş makinesinin lastiğini değiştirdikleri sırada lastikte basınç kaynaklı patlama meydana geldi.

Ayşe Ç, yerinden çıkan lastiğin çarpması sonucu uçuruma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçuruma düşen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.



