İftar vakti paket yetiştiren kurye kaza yaptı

IHA
Yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı
Yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı

E.Ç. idaresindeki motosiklet, park halindeyken bir anda yola çıkan H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, müşteriye sipariş götürdüğü öğrenildi.

Bilecik’te müşteriye paket götürürken otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.


Kaza, Bilecik merkez Karayolları Kavşağı Okullar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeyken Karayolları Kavşağından Ertuğrulgazi Mahallesi’ne dönüş yapan E.Ç. idaresindeki 11 ACN 131 plakalı motosiklet, park halindeyken bir anda yola çıkan H.A idaresindeki 11 AS 922 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motokuryenin müşteriye sipariş götürdüğü öğrenildi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



