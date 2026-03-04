Kaza, saat 12.00 sıralarında Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Şehit Erkan Terletme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beykoz’da özel bir üniversitede öğrenim gören 24 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammed S.R., motosikletiyle yokuştan aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.