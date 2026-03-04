Yeni Şafak
İstanbul'da motosiklet elektrik direğine çarptı: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul’da motosiklet elektrik direğine çarptı: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

15:384/03/2026, Çarşamba
IHA
İstanbul Beykoz’da yokuştan inerken kontrolden çıkan motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Pakistan uyruklu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Şehit Erkan Terletme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beykoz’da özel bir üniversitede öğrenim gören 24 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammed S.R., motosikletiyle yokuştan aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed S.R.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekerken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yokuş aşağı inerken savrularak devrildiği, 24 yaşındaki gencin kafasını direğe çarptığı ve kasksız motor kullandığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Beykoz
#öğrenci
#elektrik direği
