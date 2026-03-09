Adana’da gökyüzünden yanan cisim düştü

Damda güvercin uçuran Umut Yazıgöl, gökyüzünden düşen cismi fark ederek kayıt altına aldı
Adana'da damda güvercin uçuran vatandaş, gökyüzünde yanarak düşen bir cismi fark ederek cep telefonuyla kayda aldı. Cismi fark eden Umut Yazıgöl, "Son zamanlardaki savaşlardan dolayı füze sandık ama inşallah öyle bir şey değildir" ifadelerini kullandı.
Adana’da gökyüzünden yanarak düşen cisim, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde dün saat 16.21’de meydana geldi. Damda güvercin uçuran Umut Yazıgöl, gökyüzünde yanarak düşen bir cisim fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Yazıgöl, cismin merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi yönüne doğru düştüğünü belirtti. Yazıgöl,
"Dün damda kuş uçururken ateş gibi bir şey düştü. Sonra kayda aldım ve o taraftan silah sesleri geldi. Havada da 2-3 helikopter vardı. Ben Yeşilyurt Mahallesi’nden çektim. Kışla Mahallesi’ne doğru düştü. Son zamanlardaki savaşlardan dolayı füze sandık ama inşallah öyle bir şey değildir"
dedi.
Cismin ne olduğu henüz bilinmiyor
Görüntülerde, gökyüzünde yanarak ilerleyen cismin bir süre sonra kadrajdan çıktığı görüldü. Cismin ne olduğu henüz bilinmezken, olay kısa sürede çevrede merak konusu oldu.
