Kursu yerle bir edip Kur’an-ı Kerim’lere zarar verdiler

4/03/2026, Çarşamba
IHA
Abdioğlu Kız Kur’an Kursu
Abdioğlu Kız Kur’an Kursu

Adana'da şüpheli ya da şüpheliler Abdioğlu Kız Kur’an Kursu'na girerek içeride bulunan Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdi. Kurs görevlisi Ayşe Görgülü, "Bu şahıslar bir an önce bulunsun, tedavi olsun ve hayatlarını böyle karartmasınlar" ifadelerini kullandı.

Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir Kur’an kursuna girerek Kur’an-ı Kerim’lere ve kursun içerisindeki eşyalara zarar verdi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi’nde bulunan Abdioğlu Kız Kur’an Kursu’nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kurs binasına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tahta kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler kurs içerisindeki eşyaları dağıtırken Kur’an-ı Kerim’lere de zarar verdi. Sabah kursa gelen görevli, kapının kırık olduğunu ve içerinin dağıtıldığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kurs binasında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri kursa zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Bu şahıslar bir an önce bulunsun"

Abdioğlu Kız Kur’an Kursu görevlisi Ayşe Görgülü ise,
"O gördüğüm manzarayı ne aklım, ne de fikrim kabul etti. Kitaplıkta ne kadar Kur’an-ı Kerim varsa yere atmışlar. Atarken hunharca atmışlar ki yaprakları bile yırtılmış. Akıllarına ne kadar zarar geliyorsa vermişler. Bu şahıslar bir an önce bulunsun, tedavi olsun ve hayatlarını böyle karartmasınlar"
diye konuştu.


#Kur'an-ı Kerim
#Kur'an Kursu
#Şüpheli
