Kursu yerle bir edip Kur’an-ı Kerim’lere zarar verdiler

"O gördüğüm manzarayı ne aklım, ne de fikrim kabul etti. Kitaplıkta ne kadar Kur’an-ı Kerim varsa yere atmışlar. Atarken hunharca atmışlar ki yaprakları bile yırtılmış. Akıllarına ne kadar zarar geliyorsa vermişler. Bu şahıslar bir an önce bulunsun, tedavi olsun ve hayatlarını böyle karartmasınlar"