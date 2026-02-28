Yeni Şafak
İtfaiye erleri alevlerin arasından Kur’an-ı Kerim’i kurtardı

İtfaiye erleri alevlerin arasından Kur’an-ı Kerim’i kurtardı

00:5328/02/2026, Cumartesi
IHA
İtfaiye ekipleri Kur’an-ı Kerim ve 320 bin TL’yi kurtarmayı başardı
İtfaiye ekipleri Kur’an-ı Kerim ve 320 bin TL’yi kurtarmayı başardı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangına ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, alevlerin arasından kurtarılan Kur’an-ı Kerim ve 320 bin TL, ev sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevlerin arasından Kur’an-ı Kerim ve 320 bin TL’yi kurtarmayı başardı.


Edinilen bilgiye göre, Hasancıklı Mahallesi’nde Osman Ceylan’a ait müstakil evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bina kullanılmaz hale gelirken alevlerin arasına giren itfaiye erleri bir Kur’an-ı Kerim ve evde bulunan 320 bin TL’yi kurtarmayı başardı. Kurtarılan Kur’an-ı Kerim ve paralar Ceylan’a teslim edildi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Kur'an-ı Kerim
#İtfaiye
