Batman'da 9 katlı binada yangın: 21 kişi dumandan etkilendi

Kardelen Mahallesi Emekli TOKİ'de bulunan 9 katlı apartmanın bodrum katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yoğun duman ve alevler, havalandırma boşluğundan çatıya kadar ulaştı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 21 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.