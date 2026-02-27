Yeni Şafak
Batman'da 9 katlı binada yangın: 21 kişi dumandan etkilendi

13:2527/02/2026, Cuma
DHA
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da 9 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 21 kişi dumandan etkilendi.

Kardelen Mahallesi Emekli TOKİ'de bulunan 9 katlı apartmanın bodrum katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yoğun duman ve alevler, havalandırma boşluğundan çatıya kadar ulaştı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 21 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.


