Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı

22:3026/02/2026, Perşembe
IHA
Aksaray'da motor kaputundan çıkmaya başlayan yangını fark eden sürücü, antifriz ve antifrizli cam suyu dökerek alevleri söndürmeye çalıştı. İçerisinde yanıcı madde bulunmasından dolayı alevler artarken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

Aksaray’da motor kısmından yanmaya başlayan otomobil bir anda alevlere teslim olurken, araç sürücüsü ve arkadaşı alevlere antifriz ve antifrizli cam suyu dökerek müdahale etti. Antifriz dökülen aracın kaputu daha da çok alevlenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, saat 19.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1611 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk bulvarı istikametine seyreden Ömer Ç. idaresindeki 68 AF 590 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü dumanı fark edip hemen araçtan inerken kaputtaki dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede araç alev alev yanmaya başlarken, sürücü eline geçirdiği antifriz ve antifrizli cam suyu dökerek alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak yanıcı madde içeren antifriz ve antifrizli cam suyu dökülmesinin ardından araçtaki alevler artarken, sürücü ve arkadaşı gazetecilere müdahale ederek çekim yapmalarına tepki gösterdi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Sürücü ve arkadaşı olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri adeta alev topuna dönen aracı müdahale ederek söndürdü. Yarım saat süren çalışmayla araçtaki yangın tamamen söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.



#Yangın
#Antfriz
#İtfaiye
