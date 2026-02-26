Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs alev alev yandı

17:3726/02/2026, Perşembe
DHA
Alevlere teslim olan otobüs demir yığınına döndü.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi geçişinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki T-1 Tüneli girişinde boş bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesiyle facianın önüne geçilirken, kısa sürede büyüyen alevler otobüsü tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi T-1 Tüneli girişinde, dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul yönüne giden boş yolcu otobüsünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Demir yığınına dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.



