Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Freni boşalan tanker zincirleme kazaya yol açtı: Facianın eşiğinden dönüldü

Freni boşalan tanker zincirleme kazaya yol açtı: Facianın eşiğinden dönüldü

21:5623/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Tehlikeli madde yüklü 3 tanker kazaya karıştı.
Tehlikeli madde yüklü 3 tanker kazaya karıştı.

Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir tankerin freninin boşalması sonucu 3 tanker zincirleme kazaya karıştı. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda patlama yaşanmaması olası bir faciayı önledi. Kazada 1 sürücü yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de freni boşalan park halindeki tankerin geri kayması neticesinde 3 tanker zincirleme kazaya karıştı. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda patlama olmamasıyla facianın eşiğinden dönülürken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dilovası ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1004. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 TZ 7841 plakalı tanker, freninin boşalması neticesinde geri kaydı. Kayan tanker, Selçuk T. yönetimindeki 34 KZ 0138 ile 34 GUG 152 plakalı tankerlerin de kazaya karışmasına sebep oldu. Tehlikeli madde taşıyan 3 tankerin patlamaması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Selçuk T.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kocaeli
#Dilovası
#Kaza
#Tanker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı: Başvuru tarihi açıklandı mı? Sözleşmeli personel alımı detayları