Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

00:0126/02/2026, Thursday
AA
Ekipler, yangının yüksek gerilim hatları nedeniyle çıktığını tespit etti.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Dirmil Mahallesi Değirmenler mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ormanlık alandaki yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

#Muğla
#Bodrum
#orman yangını
#yangın
